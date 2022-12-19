Osmaniye'de polisle çatışma: Şüphelilerden 1'inin öldüğü olayda 2 tutuklama
Osmaniye'de, ‘dur’ ihtarında bulunan polislere, hafif ticari araçtan pompalı tüfekle ateş açınca çıkan çatışmada şüphelilerden Sefa Korkulu'nun hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınan Mesut Savaş ile Bekir Güner, tutuklandı. Oğuzhan Bila ise adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, 16 Aralık gecesi, Kadirli- Andırın yolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine, içinde 4 kişinin olduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari araca yönelik ‘dur’ ihtarında bulundu. Bu sırada araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polisler de karşılık verdi.
Çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü, hızını artırarak kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Hafif ticari araç, takip sırasında, polis aracına çarptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa Korkulu başından, Oğuzhan Bila ile Mesut Savaş ise bacak ve kalçalarından vuruldu.
Olaydan yara almadan kurtulan Bekir Güner ise gözaltına alındı. Araçta, ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa Korkulu yaşamını yitirdi, diğer 2 şüpheli ise tedaviye alındı.
Tedavisi tamamlanan Oğuzhan Bila, Mesut Savaş ve Bekir Güner, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Bekir Güner ile Mesut Savaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Oğuzhan Bila ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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