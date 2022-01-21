Osmaniye'de sahte pasaportlu 3 yabancı uyruklu yakalandı
Osmaniye'de, sahte pasaportla yurda girdikleri belirlenen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.
Osmaniye'de'de İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.
Ekipler, belgelerini kontrol ettiği 3 Afganistan uyruklunun pasaportlarının sahte olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Afganistanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüphelilerin, sahte pasaportları 3'er bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri ileri sürüldü.
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