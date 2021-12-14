Osmaniye'de yaşayan 66 yaşındaki yurttaş: 'Paramız yok, köle hesabı yaşıyoruz, açlıktan ölüyoruz'

14 Aralık 2021 Salı, 15:26

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü’nde yaşayan 48 yaşındaki Meliha Düldül, 66 yaşındaki eşi İbrahim Düldül’ün felçli olmasından dolayı çalışamadığını, oğlunun ise iş bulamadığını söyledi.

İbrahim Düldül, “3 yıldır hastayım bu devirde böyle şey olur mu? Paramız yok bir şeyimiz yok köle hesabı yaşıyoruz, bu düzelmeyecek mi? Ne yiyecek ne içecek? Biz açlıktan ölüyoruz. 2010'da geldim, hala elektriğim yok. Ekmek yok, cereyan yok, fakiriz; bir malımız bile yok, bir kase ayran içelim" dedi.

Eşi Meliha Düldül ise “10-15 tane ineğim vardı onların sütü ile geçiniyordum, bir hastalık geldi işte hastalıktan dolayı öldü. Maddi durumum iyi değil. Param yok pulum yok, açlıktan mı öleceğiz biz? Büyüklerimden bunu istiyorum. Tabla alacak param yok. Büyüklerimden bunu bekliyorum. Marul yetiştireceğim, maydanoz yetiştireceğim, soğan sarımsak ektim onlar yetişiyor. Bahçemde onları yetiştireceğim, tablanın üzerine koyup satacağım. Açlıktan ölecek halimiz yok" diye konuştu.

"EŞİME İLAÇ ALACAK PARA YOK"

Üç yıldan beri hasta eşinin ilaçlarını dahi alamadıklarını belirten Düldül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim 3 yıldan beri ele bağımlı, gücüm yetmiyor, hasta ama alacak hap parası yok. Tansiyon hapı alamıyorum, balgam sökeceği alamıyorum ne yapacağımı ben de şaşırdım. Kış geldi odunum yok, kömürüm yok kış ortası ne yapacağımı bilmiyorum. Eşyalarım yok iç içe girdi eşyalarla ne yapacağım bilmiyorum. Evim sıvasız param yok ki evi sıvatalım. Elektriğim yok mağarada yaşıyorum şu an için. Koyunu sattım panel taktıracaktım panel de taktıramadım öyle kaldı"

“MAĞARA DEVRİ YAŞIYORUM”

20 yaşındaki Baran Düldül ise “2010 yılından bu yana elektriğimiz yok. 2010 yılından 2022 yılına giriyorum, mağara devri yaşıyorum. Nerede bu devlet? Babam hasta felçli ben de askerden geldim 3 ay önce. Çalışamıyorum hiçbir iş yok her şey pahalı bir şey alamıyoruz, devletten destek bekliyoruz" dedi.