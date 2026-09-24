Cumhuriyet Gazetesi Logo
ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

24.09.2026 10:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına kısa süre kala adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Peki, ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ÖSYM tarafından uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans’a girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı.

2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav giriş belgelerine sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.15’te başlayacak oturumda ter dökecek ve kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak.

Sınav salonlarına giriş işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesine, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

İlgili Konular: #kpss #kpss önlisans

İlgili Haberler

2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak? Akademik kariyer hedefleyen, lisansüstü eğitim planlayan ve kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen adayların gözü kulağı başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS DHBT başvuruları nereden, nasıl yapılır?
2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS DHBT başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Peki, 2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS DHBT başvuruları nereden, nasıl yapılır?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerine ilişkin adayların araştırmaları sürüyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?