ÖSYM tarafından uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans’a girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı.

2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav giriş belgelerine sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.15’te başlayacak oturumda ter dökecek ve kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak.

Sınav salonlarına giriş işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesine, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.