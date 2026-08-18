ÖSYM Başkanlığına yeniden Bayram Ali Ersoy atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Ersoy, 2022 yılında Halis Aygün’ün görevden alınmasının ardından ÖSYM Başkanlığı görevine getirilmişti.
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Ersoy, 2022 yılında Halis Aygün’ün görevden alınmasının ardından ÖSYM Başkanlığı görevine getirilmişti.