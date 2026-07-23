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ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz

ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz

23.07.2026 10:58:00
Güncellenme:
AA
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ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgilerini kontrol edip onaylamaları için sürecin başladığını duyurdu. Adayların 31 Temmuz saat 23.59'a kadar onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) katılan adayları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, DGS değerlendirme işlemlerinde adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinin esas alındığı hatırlatıldı. Sınava başvuran adayların 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresine girerek işlemlerini yapmaları gerektiği belirtildi.

Adayların, yerleştirme ve değerlendirmede kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu bilgileri seçmeleri ve 31 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar onaylamaları zorunlu kılındı. 

HATALI BİLGİLER İÇİN YÖKSİS UYARISI

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların izlemesi gereken yol da açıklandı. 

  • Bu durumdaki adayların, mezun oldukları ya da olacakları yükseköğretim kurumlarıyla görüşerek eğitim bilgilerini 31 Temmuz'a kadar YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve ardından onaylamaları gerekiyor. 
  • Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmelerinin ardından AİS üzerinden onay işlemi yapmaları gerektiği vurgulandı. 
  • ÖSYM, adayların bireysel olarak veya üniversitelerin doğrudan merkeze yapacakları değişiklik ile düzeltme taleplerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.
İlgili Konular: #ösym

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