ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) katılan adayları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, DGS değerlendirme işlemlerinde adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinin esas alındığı hatırlatıldı. Sınava başvuran adayların 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresine girerek işlemlerini yapmaları gerektiği belirtildi.

Adayların, yerleştirme ve değerlendirmede kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu bilgileri seçmeleri ve 31 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar onaylamaları zorunlu kılındı.

HATALI BİLGİLER İÇİN YÖKSİS UYARISI

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların izlemesi gereken yol da açıklandı.