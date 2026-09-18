ÖSYM: e-YDTS yarın uygulanacak

Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. Sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak.

İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav, 13.45 ’te başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları ise 16 Ekim’de açıklanacak.

"UYGULAMAYA 282 ADAY BAŞVURDU"

Sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi. 9 Mayıs’ta sınavın ilk uygulaması yapıldı. Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi günü düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

"B2, C1 VE C2 SEVİYELERİ ÖLÇÜLECEK"

Ersoy, sınavın uluslararası öğrenciler için "önemli bir referans" olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Ersoy, şöyle devam etti:

"Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda hazırlanarak Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunulmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında ALTE tarafından belirlenen tüm ölçüt ve gereklilikler titizlikle incelenmiş, düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirilerek başvuru sürecinin gerektirdiği tüm koşullar yerine getirilmiştir.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS’nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak. Bununla birlikte ÖSYM, ALTE’nin yarım üyeliğinden çıkıp tam üyeliğini de elde etmiş olacak. ÖSYM’nin bu başvurusu, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme alanında yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından önemli bir aşamadır."