ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarını açıkladı: Özel üniversiteler 'boş' kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER BOŞ KALDI

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına dair verileri de paylaştı.

Buna göre, özel üniversitelerde açılan kontenjanların yaklaşık yüzde 75’i boş kaldı.

VERİLERİ ÖSYM PAYLAŞTI

Verilere göre ek yerleştirmede toplam 100 bin 738 kontenjan açıldı.

Bunun 34.177’si devlet üniversiteleri, 57.226’sı özel üniversitelere, kalan 9 bin 335 kontenjan ise Kuzey Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki üniversitelere ayrıldı.

Devlet üniversitelerinin kontenjanının 28.367’si dolarken sadece 5 bin 810’u boş kaldı. Kontenjanın yüzde 79,6’sı doldu.

Özel üniversitelerde ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

57 bin 226 kontenjanın sadece 14 bin 726’sı doldu. Kontenjanın yüzde 74,7’si dolmadı. Ek yerleştirme öncesinde ayrılan toplam kontenjana bakıldığında da durum değişmedi. Özel üniversitelere ayrılan 176 bin 80 kontenjanın 42 bin 466’sı boş kaldı.

Yani özel üniversitelerde toplamda en az 4 kontenjandan 1’i boş kaldı.