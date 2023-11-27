Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde rahatsızlanan 42 yaşındaki Fahri Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:57
Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti
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Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde, kaldığı odada rahatsızlanan Fahri Ç., (42) konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Fahri Ç., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Fahri Ç.’nin ölümü ile alakalı polis ekipleri inceleme başlattı.

Fahri Ç.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


Otel

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