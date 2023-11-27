Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:57

Güncelleme: 27.11.2023 - 14:57

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde, kaldığı odada rahatsızlanan Fahri Ç., (42) konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Fahri Ç., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Fahri Ç.’nin ölümü ile alakalı polis ekipleri inceleme başlattı.

Fahri Ç.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.