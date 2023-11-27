Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde rahatsızlanan 42 yaşındaki Fahri Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.
Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde, kaldığı odada rahatsızlanan Fahri Ç., (42) konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Fahri Ç., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Fahri Ç.’nin ölümü ile alakalı polis ekipleri inceleme başlattı.
Fahri Ç.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!