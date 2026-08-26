Otel ve plaj işletmelerine yeni düzenleme: Kurallar sil baştan değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 26 Ağustos 2026 tarihli Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte tesislerin işletme haklarının devrine yönelik önemli bir kısıtlama getirildi. Karara göre basit konaklama turizm işletme belgesi, bundan böyle yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edebilecek, bunun haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Aksi durumun tespiti halinde valilik tarafından yaptırım uygulanacak.

TESİSLERİN ASGARİ NİTELİKLERİ BELİRLENDİ

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile tesislerde aranacak fiziksel ve operasyonel nitelikler detaylandırıldı. Öne çıkan yeni kurallar şu şekilde:

Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan tesislerin girişlerinde resepsiyon bulunması zorunlu tutuldu.

Tesislerde ilk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilmesi şartı getirildi.

Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde, gıda malzemelerinin bozulmalarını önleyecek uygun ısıda muhafaza edilmesi zorunlu kılındı.

Tesislerin düzenli temizlik ve bakımlarının yapılması ile haşereyle düzenli mücadele yürütülmesi karara bağlandı.

Yatak odalarında; standartlara uygun yatak, el ve banyo havlusu, çarşaf, elbise dolabı ve çöp kutusu gibi donanımların bulunması zorunlu hale getirilirken, oda kapılarında elektronik kilit yoksa ilave kilit sistemi yapılması şartı getirildi.

HAVUZ VE EĞLENCE ALANLARINA SIKI DENETİM GELİYOR

Yüzme havuzu bulunan işletmeler için güvenlik ve hijyen önlemleri artırıldı. Yüzme havuzu çevresinde kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun dezenfeksiyon sisteminin bulunması zorunlu kılındı. Havuz kullanım kurallarının, Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği bir levha ile asılması gerekecek. Havuz sayısına göre en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran bulundurulacak.

Ayrıca tesislerde çocuklar için en fazla elli santimetre derinliğinde ayrı bir havuzun bulunması şart koşuldu. İşletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesisler bu çocuk havuzu şartından muaf tutulacak; ancak bu politikayı değiştirmeleri halinde çocuk havuzu yapmaları zorunlu olacak. Kaydırak ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı havuzların bulunduğu alanlarda da emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulması ve uyarı levhalarının üç dilde (Türkçe ve iki yabancı dil) asılması kararlaştırıldı.

Fiziki asgari nitelikleri içeren maddelerin 1 Kasım 2026 tarihinde, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Plaj işletmeleri ve tesislerin denetiminde ise artık Bakanlık kontrolörleri de yetkili olacak.