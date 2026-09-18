Otizmli çocuğun ölümünde 'cinayet' şüphesi: Abla ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi.
Binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli çocuk pencereden zemine düşerek öldü.
ABLA VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk olay yerinde ölürken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
S.N.K'nın ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.