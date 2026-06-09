Otluk alanda yangın! Fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı

Merkeze bağlı Russel Hacar bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında çok sayıda fıstık ağacı ile üzüm bağı da etkilendi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, özellikle piknik alanlarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, vatandaşların yaktıkları mangal ateşlerini bölgeden ayrılmadan önce tamamen söndürmeleri gerektiğini belirterek, küçük bir ihmalin geniş alanlarda yangınlara neden olabileceğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri de bölgede bulunan piknikçilere uyarılarda bulunarak, sıcak havalarda ateş yakılması konusunda daha duyarlı davranılmasını istedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.