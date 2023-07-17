Otlukta çıktı, ormana sıçradı: Adana'da orman yangını!
Adana'nın Karaisalı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Kelebek Mahallesi'nde demir yolunun yan tarafındaki otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
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