Oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, oto tamirhanesinde ruhsatsız 8 silah ve çelik yelek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:29

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir oto tamirhanesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, iş yerindeki çeşitli bölgelere gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca, 3 tüfek ve çelik yelek ele geçirildi.

Tamirhanedeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Kayseri #darp #yönetici

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