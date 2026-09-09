Oto tamirhanesinde patlama: 13 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Samandağ'a bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada motor bölümünde patlama oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.