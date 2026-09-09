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Oto tamirhanesinde patlama: 13 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Oto tamirhanesinde patlama: 13 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

9.09.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
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Oto tamirhanesinde patlama: 13 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Hatay'ı Samandağ ilçesindeki bir oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, bakımıyla ilgilendiği aracın motor bölümündeki patlamada hayatını kaybetti.
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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Samandağ'a bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada  motor bölümünde patlama oldu.

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Henüz belirlenemeyen nedenle patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

İlgili Konular: #çocuk işçi #Samandağ

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