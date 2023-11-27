Oto yıkama önünde silahlı çatışma: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:26

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi’nde bulunan bir oto yıkama önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olayda 3 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.