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Otobüs şoförü 10 kişinin saldırısına uğradı

Otobüs şoförü 10 kişinin saldırısına uğradı

21.07.2026 00:42:00
Güncellenme:
DHA
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Otobüs şoförü 10 kişinin saldırısına uğradı

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Darbedilen şoför hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırgan grup olay yerinden kaçarken, darbedilen otobüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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