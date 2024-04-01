Otobüs şoförü yolculara hakaret edip, aracı terk etti!

Osmangazi'de yolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:00
Otobüs şoförü yolculara hakaret edip, aracı terk etti!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre öğle saatlerinde durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

YOLCULARA HAKARET ETTİ!

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı.


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