Otobüsler için şoför bulunamıyor
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, “Şoförler enkazlardan ayrılamıyor dolayısıyla bölgeden çıkabilen otobüs çok az” dedi.
Hem deprem bölgesine gitmek isteyen hem de bölgeden çıkmak isteyen yurttaşlar otobüs terminallerine koştu. Ancak istekleri karşılıksız kaldı.
Bölge firmalarının otobüsler hazır olsa da şoför bulamadıklarını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, “Şoförler enkazlardan ayrılamıyor dolayısıyla bölgeden çıkabilen otobüs çok az” dedi.
Bölgeye ücretsiz seferler düzenlendiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise “İlk günler yollar kapalıydı. Kar da eski yolları ulaşıma kapatmıştı. Şimdi daha düzene girdi” dedi. Özcan, bölgede iki gündür süren akaryakıt sorununun dün itibarıyla çözülmeye başlandığını belirtti.
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