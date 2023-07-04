Otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:48
Otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Dörtyol ilçesi çevre yolunda meydana gelen yangından alınan bilgiye göre, çevre yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Maddi hasar oluşan olayda ekipler, tedbir amacıyla soğutma çalışması yaptı.


Yangın yolcu otobüsü

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