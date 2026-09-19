Otobüsten indirildi, midesinde 35 paket eroin tespit edildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.