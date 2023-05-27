2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Otogarda 'ikinci tur' hareketliliği

Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hareketliliği yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:51
Otogarda 'ikinci tur' hareketliliği
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Memleketlerinde oy kullanacaklar ve İstanbul'da oy kullanmaya gelenler otogarda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. 

Balıkesir'e gideceğini belirten Mustafa Bayraktar, "Normalde İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir'deydim ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"OYUMU KULLANMAYA GİDİYORUM"

Otogarda bekleyenlerden Muzaffer Aktaş ise, "Vatandaşlık görevim için oyumu kullanmaya gidiyorum. Iğdır Merkez'e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kaldı. Tekrar gidiyorum" diye konuştu.


Esenler İkinci tur Seçim Seçim 2023 Otogar

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