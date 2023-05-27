Otogarda 'ikinci tur' hareketliliği
Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hareketliliği yaşanıyor.
Memleketlerinde oy kullanacaklar ve İstanbul'da oy kullanmaya gelenler otogarda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
Balıkesir'e gideceğini belirten Mustafa Bayraktar, "Normalde İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir'deydim ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"OYUMU KULLANMAYA GİDİYORUM"
Otogarda bekleyenlerden Muzaffer Aktaş ise, "Vatandaşlık görevim için oyumu kullanmaya gidiyorum. Iğdır Merkez'e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kaldı. Tekrar gidiyorum" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Kılıçdaroğlu'na yeni sansür!
- Seçim sizin...
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'dan masallar
- Davutoğlu'ndan üç partiye 'grup' çağrısı
- Kılıçdaroğlu: 'BTK, EYT mesajımızı engelledi'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'kaset' tepkisi