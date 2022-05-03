Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

03 Mayıs 2022 Salı, 16:15

Kaza, 3 Mayıs Salı sabahı Köşk- Dalama yolunda meydana geldi. Köşk'ten kırsal Dalama Mahallesi yönüne giden Şevket Kadı'nın (20) kullandığı 09 AR 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada otomobildeki Mutlu Erdoğan hayatını kaybederken, sürücü Şevket Kadı ve Berkay Sönmez ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.