Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı!
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 35 N 1522 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.
Kazada sürücü Ali A. (68) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A .(24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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