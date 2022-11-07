Otomobil ile çarpışan motosikletli Hatice öldü, arkadaşı yaralı
Antalya'da Hatice Erdem (21), motosikletiyle eve giderken, otomobille çarpıştı. Kazada Erdem yaşamını yitirirken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı.
Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi'nde, otomobil firmasında çalışan Hatice Erdem, 07 BBM 041 plakalı motosikletle 6 Kasım Pazar saat 22.30 sıralarında kız arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Erdem'in kullandığı motosiklet ile H.B. yönetimindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil çarpıştı.
YOLA SAVRULDULAR
Motosikletli Erdem ile arkadaşı, kazada yola savruldu. Başlarında kask olan Hatice Erdem ve arkadaşı, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem yaşamını yitirirken, sağlık durumu iyi olan arkadaşı ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Erdem'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ne götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.
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