Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

11 Eylül 2022 Pazar, 13:36

Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi'nde, 10 Eylül gecesi, Özkan Çağlayan'ın kullandığı 07 ABS 297 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı 07 KAY 02 plakalı cip çarpıştı.

Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı.

Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.