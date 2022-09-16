Otomobil, kamyon ve otobüs arasında sıkıştı: 2 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolcu indiren belediye otobüsünü sollayan otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada, otobüs ile kamyon arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Turan Keser yaralandı. Keser’in yanında bulunan oğulları hatalı olduğunu öne sürdükleri kamyon şoförünü darbetti.
Ankara Bulvarı'nda, 16 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Sıhhiye-Çubuk hattında çalışan İdris Yücel yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 DU 8312 plakalı EGO otobüsü, yolcu indirmek için durdu.
SOLLAMAK İSTERKEN ÇARPTI
Aynı yönde giden Turan Keser'in kullandığı 06 YGC 01 plakalı otomobil ile Ömer Çayırcı hakimiyetindeki 06 CDF 68 plakalı hafriyat kamyonu, otobüsü sollamak isterken çarpıştı. Otomobil, kamyonla otobüs arasında sıkıştı.
SÜRÜCÜ DARBEDİLDİ
Kazada, otomobil sürücüsü Turan Keser yaralandı. Otomobilde bulunan Keser'in oğulları, kamyon sürücüsünü kusurlu olduğunu öne sürerek darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara, gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Polis, kamyon şoförünün darbedilmesiyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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