Otomobil merdiven boşluğuna uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından da bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil merdiven boşluğuna uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 08:56

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametine ilerleyen 34 FLB 848 plakalı otomobil, 4. Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Savrulan otomobil daha sonra bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kaza yapan otomobilde bir süre inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 


Etiketler: #beşiktaş #kaza #otomobil

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