Otomobil, midibüsle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobil, midibüsle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:08

Ergene’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Oktay Türkoğlu yönetimindeki 39 AG 823 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 59 S 9290 plakalı fabrika servisi midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Oktay Türkoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #tekirdağ #otomobil #kaza

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