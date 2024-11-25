Otomobil, midibüsle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ergene’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Oktay Türkoğlu yönetimindeki 39 AG 823 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 59 S 9290 plakalı fabrika servisi midibüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Oktay Türkoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama