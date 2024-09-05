Otomobil takla atıp şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:27
Otomobil takla atıp şarampole devrildi: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Mehmet Y. idaresindeki 27 BKU 89 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Songül Y., Zeynep Reyhan Y. ve Gülbahar Ç. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #otomobil

İlgili Haberler

Otomobil kamyonun altına girdi: İki kardeş hayatını kaybetti

Otomobil kamyonun altına girdi: İki kardeş hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü
Bilecik’te otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler