Otomobil takla attı: 6 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Acıpınar Mahallesi yakınında meydana geldi.
Hüseyin Abay (31) yönetimindeki 06 CKA 331 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Abay ile araçtaki Abdulcabbar Elali (42), Hanse Yeşildeniz (10), Ayşe Yeşildeniz (10), Fethi Yeşildeniz (17) ve Cuma Halef (2) yaralandı.
Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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