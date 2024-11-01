Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü ile eşi yaralandı
Amasya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Tayyare (26) ile yanındaki eşi Şevval Tayyare, yaralandı.
Amasya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Tayyare ile yanındaki eşi Şevval Tayyare, yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Mobilyacılar Sitesi önünde meydana geldi. Ali Tayyare'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre, sinyal verip duran Mustafa Akyazı'nın kullandığı çekici ve dorse TIR’a arkadan çarptı.
Kazada Ali Tayyare ile yanındaki eşi Şevval Tayyare yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Tayyare'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'