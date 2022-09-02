Otomobil uçuruma yuvarlandı, köylü 'bariyer' için yol kapattı
Artvin’in Borçka ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı, aynı bölgede sürekli kaza olması nedeniyle köylü bariyer talebiyle yolu trafiğe kapattı.
Borçka'ya bağlı, Balcı, Alaca, Kaynarca, Arkaköy, İbrikli köyü olmak üzere 5 köyün ulaşımını sağlayan karayolunda meydana gelen kazalar bölge halkını çileden çıkarttı.
Daha önce trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda, önceki gün bir otomobil uçuruma yuvarlanıp iki kişi yaralı kurtulunca, bölge halkı yol kenarına bariyer yapılması talebiyle yolu trafiğe kapattı.
KÖYLÜLER 'BARİYER' TALEP ETTİ
Uzun süre yol trafiğe kapalı kalınca bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Bir türlü ikna edilmeyen mahalle sakinleri, bozuk yollarının yapılması ve uçurum bulunduğu bölgelere bariyer yapılmasın talep ettiler.
Yurttaşların yolu korku içerisinde kullandıklarını ifade eden bölge halkından Atılgan Ertekin, "Vatandaşlar, yol güzergahımızın genelinde yamaç ve uçurumun başından geçiyor, bazı bölgelerde hem bozuk hem de yol kenarında bariyer yok. Birkaç defa ölümlü kazalar yaşandı. Bunun için köyün yolunu kapatmak zorunda kaldık. Yetkililerden çare bekliyoruz” dedi.
JANDARMA VE BÖLGE HALKI ARASINDA GERGİNLİK
Yolun açılması için bölge halkı ve Jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra Jandarma tarafından bölge halkı ikna edildi, yol trafiğe açıldı.
Yolu trafiğe kapatan köylüler aralarında seçtiği temsilcilerle Borçka Kaymakamlığı’na giderek Kaymakam Hakan Contarlı’yla görüşme yaptı. Kaymakam Contarlı, köylülere İl Özel İdaresi’nden gelen ekiple yapılan inceleme sonrası gereken çalışmaların yapılacağını sözünü verdi.
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