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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

17.08.2026 23:36:00
Güncellenme:
DHA
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Salih Acar (44) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhaneli-Bursa karayolunda, Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında meydana geldi.

Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden Salih Acar yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Salih Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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