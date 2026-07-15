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Otomobil yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 12 yaralı

Otomobil yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 12 yaralı

15.07.2026 15:15:00
Güncellenme:
DHA
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Otomobil yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi.

Taha S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Recep A. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, her iki araçtaki 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Konular: #trafik kazası #Şanlıurfa