Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı
Hatay’da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı yurttaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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