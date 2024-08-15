Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Hatay’da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:22
Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı
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Kaza, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı yurttaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


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