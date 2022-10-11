Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı

Konya'da, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü ile eşi tutuklandı.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 12:43
Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Eğitimli köpek 'Alev' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun alt kısmına gizlenen 3 kilo kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Sürücü Tarım Erdem ile eşi Serap Erdem, gözaltına alındı. Emniyet'e götürülüp, adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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