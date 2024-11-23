'Otomobilde Öcalan'ı övücü müzik dinlediği' iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:21

Güncelleme: 23.11.2024 - 11:27

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille seyir halindeyken "terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı övücü sözleri bulunan şarkıyı dinleyen, davranışıyla suç ve suçluyu övdüğü" belirtilen şüpheli için harekete geçti.

Sözkonusu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin 19 yaşındaki İ.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 5 kez 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında 'suç ve suçluyu övme' suçundan başlatılan işlemler sürüyor.