Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü

Erzurum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin otomobilinde oturan Ebubekir Akın (28), yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Akın, 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:08
Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü
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Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4’üncü Canan Sokak'ta, 26 Mart öğle saatlerinde; Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti.

KURTARILAMADI

Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Ebubekir Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. 


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