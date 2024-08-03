Otomobilde 'yılan' alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca yılan aradılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobilin motoruna girdiği öne sürülen yılan ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca araca girdiği söylenilen yılanı aradı ancak araçta yılan bulunamadı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:58
Otomobilde 'yılan' alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca yılan aradılar
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Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 361. Sokak üzerinde vatandaşların, ‘araca yılan girdi’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, dakikalarca 06 DS 7739 plakalı araçta görüldüğü söylenen yılanı aradı.

YILAN BULUNAMADI

O anda çevrede oluşan kalabalık ise çalışmaları pür dikkat izledi. Ekiplerin uğraşı sonuç vermedi, araçta yılan bulunamadı.

Olayı anlatan Gülderen Köprücü isimli vatandaş, “Araç sahibi siyah bir yılan gördüğünü söyledi. Bizde o esnada aracı kontrol ederken, kaputun altında yılanı gördük. Ama maalesef yakalayamadık ve durumu ekiplere bildirdik” dedi.


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