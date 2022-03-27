Otomobile ateş açtılar, 5 araca çarpınca yakalandılar

Çorum'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli, kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin duran 5 araca çarptıkları tespit edildi.

DHA
27 Mart 2022 Pazar, 15:51
Otomobile ateş açtılar, 5 araca çarpınca yakalandılar
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum merkeze bağlı Ulukavak Mahallesi, Selçuk 7'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.T (18), N.D (16) ve E.K.'nin (16) içinde bulunduğu otomobilden park halindeki boş araca av tüfeği ile ateş açıldı.

İhbarın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri Osmancık Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden E.T'nin kullandığı otomobil, Mahmutevler 18'inci Sokak'ta park halindeki 5 araca çarptı.

Kaza sonrası duran araçtaki 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin aracındaki aramada da satır ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. 





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler