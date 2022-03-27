Otomobile ateş açtılar, 5 araca çarpınca yakalandılar
Çorum'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli, kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin duran 5 araca çarptıkları tespit edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çorum merkeze bağlı Ulukavak Mahallesi, Selçuk 7'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.T (18), N.D (16) ve E.K.'nin (16) içinde bulunduğu otomobilden park halindeki boş araca av tüfeği ile ateş açıldı.
İhbarın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri Osmancık Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden E.T'nin kullandığı otomobil, Mahmutevler 18'inci Sokak'ta park halindeki 5 araca çarptı.
Kaza sonrası duran araçtaki 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin aracındaki aramada da satır ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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