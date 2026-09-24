Otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkan araç öğrencilere çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi’nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer’in (73) kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen’in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.