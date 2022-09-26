Otomobilin çarptığı 20 yaşındaki Şerife ağır yaralı
Sivas'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özlen (20), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü O.İ., ifadesi için Emniyet'e götürüldü.
Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, 26 Eylül Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Özlen'e çaptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özlen, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü O.İ. de ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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