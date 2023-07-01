Otomobilin çarptığı kadın öldü: Kaçan sürücü teslim oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Fadime Bulut (79), hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü Samet Özlü, daha sonra polise teslim oldu.
Alacabal Mahallesi'nde, önceki akşam saatlerinde Samet Özlü'nün kullandığı 60 ADR 257 plakalı otomobil, evinin önündeki yolda yürüyen Fadime Bulut'a çarptı.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan sürücü Özlü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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