Otomobilin çarptığı kadın öldü: Kaçan sürücü teslim oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Fadime Bulut (79), hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü Samet Özlü, daha sonra polise teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:42
Otomobilin çarptığı kadın öldü: Kaçan sürücü teslim oldu
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Alacabal Mahallesi'nde, önceki akşam saatlerinde Samet Özlü'nün kullandığı 60 ADR 257 plakalı otomobil, evinin önündeki yolda yürüyen Fadime Bulut'a çarptı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan sürücü Özlü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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