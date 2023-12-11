Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada
Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Hatice Ökçesiz'in (61) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Eyüpcan Cömert yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ökçesiz'e çarptı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; karşıya geçmek için yola doğru hareket edene kadına otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görüldü.
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