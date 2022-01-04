Otomobille köpeği ezip, yoluna devam etti
Bursa’da, otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün yoldaki köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sürücünün yoluna devam etmesi ise tepki topladı.
Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, yol ortasındaki köpeği ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı, sürücüye tepki gösterdi.
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