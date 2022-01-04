Otomobille köpeği ezip, yoluna devam etti

04 Ocak 2022 Salı, 10:45

Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, yol ortasındaki köpeği ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı, sürücüye tepki gösterdi.