Otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı: 5 yaralı
Düzce'de, üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri otomobilin refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Düzce'deki kaza, saat 23.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Yahyalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi araçtan savrulurken, 1 kişi ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.
OTOSTOP YAPMIŞLAR
5 kişinin yaralandığı kazada üniversite öğrencilerinin otostop yaparak araca bindikleri öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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