Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü polis 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe gişeleri mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 dorse plakalı tır, yağmur nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybedilmesi sonucu devrilerek şaha kalktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve karayolları trafik ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerini fark edemeyen 33 AYG 848 plakalı tır, sürücüleri öğrenilemeyen 80 A 5954 plakalı polis otosu ile 33 B 8739 plakalı karayolları trafik aracına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken meydana gelen zincirleme kazada polis otosunun içerisinde bulunan 3 polis ile tır sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralı 3 polis memuru ile 2 tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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