Otoyollarda 130 km hız sınırı kalkıyor mu? 2026 Türkiye'de otoyol hız limitleri ne kadar?

Trafik güvenliğini doğrudan ilgilendiren hız sınırları, 2026 yılında da sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle otoyollarda uygulanan 130 km/s hız sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, bazı otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/s olarak uygulanıyor. Peki 2026'da otoyollarda hız sınırı ne kadar, 130 km/s sınırı kalkacak mı?

TÜRKİYE’DE HIZ SINIRI NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yürürlükteki verilerine göre Türkiye'deki otoyollarda otomobiller için uygulanan azami hız sınırları yolun işletme türüne göre belirleniyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 130 km/saat iken, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/saat.

Türkiye'de otomobiller için otoyol azami hız limitleri, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinde yeniden düzenlenmişti. Yapılan değişiklikle daha önce standart olarak uygulanan 120 km/saatlik sınır, otoyol altyapısı ve yol geometrisine uygun güzergâhlarda 130 km/saat ve 140 km/saat seviyesine çıkarılmıştı.

130 VE 140 KM HIZ SINIRI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Otoyollarda geçerli olan 130 ve 140 km/saatlik hız limitleri yalnızca otomobil sınıfındaki araçlar için geçerlidir. Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve diğer ağır vasıtalar için hız limitleri mevzuatta ayrı kategorilerde değerlendirilmektedir.