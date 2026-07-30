Oturma süresi 5 yıl ile sınırlandırıldı, kriz çıktı: 3 bin 611 personele 461 lojman!

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde yayımlanan “Kamu Konutlan Yönergesi” kapsamında Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesindeki lojmanlarda kalan personelin buradan çıkarılmak istendiğine dikkat çekti.

Kurumun yönergesiyle görev tahsisli konut hakkından yararlanan personelin lojmanlardan çıkarılmaya çalışılması ve bu boşaltılan lojmanların kimlere verileceğinin tartışmalara neden olduğunu kaydeden Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çakırözer, TÜRASAŞ’ın iller itibariyle kaç lojmanı bulunduğu, yönerge kapsamında kaç çalışanın lojmandan çıkarıldığı, Kamu Konutları Yönetmeliği’nde açıkça düzenlenmemesine karşın vekaleten görev yapan personele görev tahsisli konut verilmesinin gerekçesi, görev tahsisli konutların mevzuatta öngörüldüğü üzere kadro ve unvan esasına göre değil de birim ve şeflik bazında belirlenmesinin hukuki dayanağı hakkında bilgi istedi.

LOJMAN YETERSİZ!

Önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’nün; Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesinde 146 adet lojman (1441 personel), Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde 152 adet lojman (1082 personel) ve Sivas Bölge Müdürlüğü’nde 163 adet lojman (1088 personel) bulunduğunu bildirdi.

Mevzuat gereğince sıra tahsisli lojmanların oturma süresinin 5 yıl ile sınırlandırıldığını belirten Uraloğlu, “İlgili yönergede de yer alan bu süre sınırı, lojmanlardan optimum sayıda personelin yararlanmasını ve adil bir tahsis sürecinin işletilmesini amaçlamaktadır” dedi.